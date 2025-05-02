Скончался ударник «Арии» и «Мастера»: Игорь Молчанов умер в Бельгии

В Бельгии скончался известный ударник групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов. Музыкант, родившийся в Москве, достиг успеха благодаря альбомам и выступлениям, а после 1991 года перебрался в Бельгию, где продолжил творческую деятельность с местной группой Cryme.