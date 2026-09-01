Власти Ямала предупредили о волне сообщений о «минировании» соцобъектов

На Ямале и в других российских регионах во вторник, 1 сентября, зафиксировали массовую рассылку фейковых сообщений о «минировании» социальных объектов, в том числе учебных заведений.
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