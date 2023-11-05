Министр Элияху: ядерный удар по Газе является одной из возможностей в конфликте

Сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Такое заявление сделал министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, сообщило издание Times of Israel.
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