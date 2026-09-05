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Голос Мордора: Зятек и Витек отправляются в очередной круиз

Голос Мордора: Зятек и Витек отправляются в очередной круиз

А откуда вдруг нарисовался такой внезапный приступ миролюбия с украинской стороны, что там на целых три дня захотели прекратить боевые действия и объявить перемирие? Источник фото: Reuters А оттуда, что попа очень сильно болит.

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