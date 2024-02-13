В Архангельске к юбилею города проведут фестиваль юных журналистов

Фестиваль школьных средств массовой информации пройдет с 1 марта по 27 апреля в областной столице.В рамках мероприятия начинающих журналистов будут ждать творческие командировки на предприятия города, мастер-классы по фотографии и печатному слову, пресс-конференции и конкурсы.