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Царьград

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Губернатор Евраев: мост в Угличе будет завершён в этом году

Губернатор Евраев: мост в Угличе будет завершён в этом году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что строительство велопешеходного моста в Угличе через Селивановский ручей будет завершено в этом году.

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