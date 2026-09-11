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SEC может признать блокчейн официальным реестром владельцев ценных бумаг

SEC может признать блокчейн официальным реестром владельцев ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила изменить правила работы трансфер-агентов, что может серьезно упростить использование блокчейна для токенизированных акций и других ценных бумаг.

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