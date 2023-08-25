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Ротенберг о судьях: «Поехали на ужин и отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Как развивать хоккей в России? Будут пустые трибуны, ноль доходов, ноль спонсоров»

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

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