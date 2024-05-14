Российский путешественник рассказал, почему хорошие машины бросают на зимниках

На обочинах зимников на Крайнем Севере образовались настоящие кладбища из дорогостоящей техники. Как машины оказываются здесь и почему владельцы оставляют их гнить в тундре, рассказал амбассадор Арктики Алексей Жирухин.
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