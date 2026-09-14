В Калуге мужчину избили после замечания подростку на шумном мотоцикле

В Калуге папа подростка, раскатывающего по спальному району на ревущем мотоцикле, избил местного жителя за замечание его сыну.
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