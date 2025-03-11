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Мадуро призывает европейцев остановить план на 800 миллиардов евро на оружие

Мадуро призывает европейцев остановить план на 800 миллиардов евро на оружие

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обращается к европейцам с призывом выйти на протесты против предложения Еврокомиссии о выделении 800 миллиардов евро на вооружения.

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