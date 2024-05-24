Компания в Карелии взяла на работу бывшего чиновника и поплатилась

За нарушение антикоррупционного законодательства наказали коммерческую организацию и ее сотрудников Компания в Прионежском районе трудоустроила бывшего муниципального служащего, это привело к неприятностям.
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