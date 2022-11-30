Мировое обозрение

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МИД: диалог России с США возможен при наличии в Белом доме адекватного партнера

МИД: диалог России с США возможен при наличии в Белом доме адекватного партнера

Global Look Press | Bulkin Sergey Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков назвал условия для реального диалога по стратегической стабильности между Россией и США.

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