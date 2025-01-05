Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями за слова о визите Шольца в Россию

Global Look Press/Rabea Gruber/dpa Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами необходимо пересмотреть из-за его слов о якобы готовящейся встрече канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.