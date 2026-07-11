К рэперу Navai подали иск после ДТП в центре Москвы

Сумма требований составляет 91 282 рубля. Дата судебного заседания пока не назначена.фото: vk.com/ navaibakirovСуд в Москве зарегистрировал иск к рэперу Navai (Наваи Бакирову) о взыскании средств в счет возмещения ущерба городской инфраструктуре.