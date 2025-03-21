Расплата Литвы на День независимости: Слова писателя оказались пророческими

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Aleksandr Sobolev

(((Верните исконно литовские земли!😆 В состав Великого княжества Литовского (ВКЛ) входили различные княжества и земли 12: В 1307 году к ВКЛ было присоединено Полоцкое княжество В 1310–1320-х годах в состав ВКЛ вошли Друцкое, Витебское, Минское, Пинское, Туровское и Слуцкое княжества Около 1360 года к ВКЛ присоединилось Брянское княжество Ок. 1362 года — Киевское княжество В 1360-е годы — Черниговское княжество В 1340–1370-х годах — Волынь 😆 Великое княжество Литовское существовало с середины XIII века по 1795 год - то есть эти все земли большую часть истории - литовские!