Одиннадцатого марта Литва отметила один из своих самых важных государственных праздников — День восстановления независимости.
Расплата Литвы на День независимости: Слова писателя оказались пророческими
Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
(((Верните исконно литовские земли!😆 В состав Великого княжества Литовского (ВКЛ) входили различные княжества и земли 12: В 1307 году к ВКЛ было присоединено Полоцкое княжество В 1310–1320-х годах в состав ВКЛ вошли Друцкое, Витебское, Минское, Пинское, Туровское и Слуцкое княжества Около 1360 года к ВКЛ присоединилось Брянское княжество Ок. 1362 года — Киевское княжество В 1360-е годы — Черниговское княжество В 1340–1370-х годах — Волынь 😆 Великое княжество Литовское существовало с середины XIII века по 1795 год - то есть эти все земли большую часть истории - литовские!
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13 час.
Валерий Никитин
полярная лисица! Польшу, Аляску, Калифорнию .. заткнитесь, наполеончики диванные.
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11 час.
ВН
Валерий Никитин
фучки, сидят перед монитором счёки раздувают, зная, что лично им ни воевать, ни работать на восстановление этих земель после бойни не придется. провокаторы.
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11 час.
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