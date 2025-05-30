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Депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России

Депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России

Платформа YouTube сможет вновь работать в России без ограничений, если выполнит ряд ключевых требований, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

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