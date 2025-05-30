Депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России

Платформа YouTube сможет вновь работать в России без ограничений, если выполнит ряд ключевых требований, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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