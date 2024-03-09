Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности при катании с горок

Работники «Мособлпожспаса» провели рейды по местам катаний с заснеженных склонов. Специалисты рассказали жителям Зарайска, Каширы, Серпухова и Ступино об опасности спуска с необорудованных по правилам безопасности горок.
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