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Экипаж вертолета Ми-28нм сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28нм сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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