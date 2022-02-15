Царьград

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Во Владимире до 20 февраля обещают тепло и солнце

Во Владимире до 20 февраля обещают тепло и солнце

"Царьград" уже писал, что зима наконец-то смягчилась и сугробы понемногу начнут таять. Всё потому, что в первую половину недели Владимирская область будет находиться на северо-западной периферии антициклона: облаков будет мало, а солнца много.

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