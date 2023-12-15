Политолог Озер: Эрдоган может предложить Путину возобновить диалог с Украиной

Турецкий политический аналитик Энгин Озер поделился информацией о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с высокой долей вероятности в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся в начале 2024 года, намеревается обратиться к нему с инициативой о возобновлении переговоров с Украиной на фоне посредничества Анкары.