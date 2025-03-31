Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Гоните эту старуху из ГД в Америку🤮Старая ГНИДА💩💩💩Олимпийская чемпи...
  • Валентин Воробьев
    От слов давно надо переходить к делуМигранты получают...
  • vik mysak
    Ей 47 лет. Рановато.Совсем не по адре...

Медведев предложил европейским политикам седативы для лечения русофобии

Медведев предложил европейским политикам седативы для лечения русофобии

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, предложил европейским политикам, по его мнению, страдающим русофобией, использовать транквилизатор "Орешник" и другие седативные средства для лечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх