Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, предложил европейским политикам, по его мнению, страдающим русофобией, использовать транквилизатор "Орешник" и другие седативные средства для лечения.
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