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Профсоюз капиталистов, или почему забастовки следует запретить

Профсоюз капиталистов, или почему забастовки следует запретить

Среди обычаев нашего славного прошлого можно найти весьма нездоровые. К примеру, при Екатерине Великой крепостное право позволяло помещикам продавать крестьян, «как борзых щенков», а при Сталине колхозников заставляли пахать на государство бесплатно, не выдавая им иногда взамен на отработанные трудодни даже еды.

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