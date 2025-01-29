ВТБ: в 2025 году рынок автокредитов "затормозит" минимум на 20%

Высокие ставки, жесткое регулирование Центробанка и рост цен на автомобили окажут значительное влияние на спрос на автокредиты в 2025 году, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.
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