ВТБ: в 2025 году рынок автокредитов "затормозит" минимум на 20%

Высокие ставки, жесткое регулирование Центробанка и рост цен на автомобили окажут значительное влияние на спрос на автокредиты в 2025 году, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.