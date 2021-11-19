Происшествия

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В Кузбассе суд приговорил участника преступного сообщества наркоторговцев к восьми с половиной годам лишения свободы

Центральный районный суд город Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя.

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