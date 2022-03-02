В Приморье увеличен региональный материнский капитал за второго ребенка

В Приморье увеличен региональный материнский капитал за второго ребенка

Более 850 миллионов рублей предусмотрели в бюджете Приморского края на выплаты регионального материнского капитала семьям при рождении второго ребенка в текущем году.

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