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Daily Storm

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В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

Ранее сообщалось о повреждении окон в 14 домахВ Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников.

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