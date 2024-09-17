США после заявления Путина сказали, что не готовы разрешить ВСУ бить вглубь России

Соединенные Штаты не готовы разрешить ВСУ ударять дальнобойным оружием вглубь России. Такое решение приняли по результатам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, рассказал официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, чьи слова приводят «Известия».
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