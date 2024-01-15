Депутат Бутина в рамках «Елки желаний» исполнила мечту мальчика из Чехова

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Мария Бутина в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту девятилетнего Андрея из подмосковного Чехова, подарив ребенку гитару и организовав для него мастер-класс по игре на этом инструменте в Продюсерском центре Игоря Сандлера.