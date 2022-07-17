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Шикин о Швейцарии: «Быстрый, современный хоккей. Удивило, что все 4 звена играют на атаку, в КХЛ в основном 2 тройки сдерживают»

Дмитрий Шикин рассказал о впечатлениях от швейцарского хоккея.  Вратарь, недавно подписавший контракт с «Витязем», доигрывал прошлый сезон в «Биле» (3 матча в регулярном чемпионате с 93,9% отраженных бросков и 6 игр в плей-офф с 93,0%).

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