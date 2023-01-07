«Готов взять Гашека на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Его мнение быстро изменится». Андрей Коваленко о высказываниях экс-вратаря

Андрей Коваленко заявил, что готов пригласить Доминика Гашека на Донбасс. – Как воспринимаете последние заявления вратаря Доминика Гашека, который посетовал на то, что НХЛ, не отстраняя в отличие от ИИХФ российских игроков, совершает грубую ошибку? – Гашек – великий вратарь с уникальной техникой, много лет играл против него, в том числе в финале Олимпиады в Нагано.