Тюменские власти вновь попытаются переодеть водителей автобусов

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени прорабатывают нормативные акты по улучшению качества услуг общественного транспорта среди которых повышение квалификации, и улучшение внешнего вида.
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