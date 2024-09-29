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«Какого черта с ним произошло?». Кавай Ленард перестал быть одним из любимых игроков Джулиуса Ирвинга

«Контроль игрового времени испортил мое мнение. Раньше Кавай был моим любимцем. В «Сан-Антонио» и «Торонто» я целиком и полностью поддерживал его.

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