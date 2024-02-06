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Аршавин уверен, что "Ростов" не будет подписывать 37-летнего Глушакова

Аршавин уверен, что "Ростов" не будет подписывать 37-летнего Глушакова

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что "Ростов" не будет подписывать соглашение с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым, и объяснил, с чем это связано.

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