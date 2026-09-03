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Аргументы недели

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Музей Победы организует за рубежом мемориальную акцию в День окончания Второй мировой войны

Музей Победы организует за рубежом мемориальную акцию в День окончания Второй мировой войны

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, Музей Победы при поддержке Российских загранучреждений проведет масштабную мемориальную акцию.

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