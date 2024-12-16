Асад вывез две тонны денег в Россию самолетом AlexCoderАсад вывез две тонны денег в Россию самолетом AlexCoder Беглый президент давно готовился к возможному свержению Башар Асад вывез из Сирии в Россию около двух тонн наличных номиналом в 100 долларов и 500 евро на частном самолете.