Асад вывез две тонны денег в Россию самолетом AlexCoderАсад вывез две тонны денег в Россию самолетом AlexCoder Беглый президент давно готовился к возможному свержению Башар Асад вывез из Сирии в Россию около двух тонн наличных номиналом в 100 долларов и 500 евро на частном самолете.
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