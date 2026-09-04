Новые правила покупки билетов на поезда вступают в силу с 1 сентября Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России начали действовать обновленные правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, утвержденные Минтрансом.
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