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Новые правила покупки билетов на поезда вступают в силу с 1 сентября

Новые правила покупки билетов на поезда вступают в силу с 1 сентября

Новые правила покупки билетов на поезда вступают в силу с 1 сентября Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России начали действовать обновленные правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, утвержденные Минтрансом.

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