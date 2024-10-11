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МИД Украины призвал к аресту Путина во время визита в Туркменистан

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, до чего ж, все таки, больные на голову людишки сейчас  правят этой безмозглой Украиной... Их деградация имеет размеры огромные слишком. Диагноз подходит только один: дебилы.)))
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16 час.

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