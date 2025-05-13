В Омске клиентка устроила драку в ПВЗ после просьбы не парить в помещении

Девушка пришла за посылкой вместе с подругой и затянулась электронкой прямо в зале. Сотрудница сделала ей замечание — в ответ завязался спор, который быстро перешёл в рукоприкладство и продолжился уже на улице.
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