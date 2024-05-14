Ввоз китайских товаров в Россию заметно снизился

Ввоз китайских товаров в Россию снизился на 13 % по итогам апреля По итогам апреля 2024 года суммарные объемы ввоза китайских товаров на российский рынок снизились на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до уровня в 8,3 миллиарда долларов в денежном выражении.