Ввоз китайских товаров в Россию заметно снизился

Ввоз китайских товаров в Россию снизился на 13 % по итогам апреля По итогам апреля 2024 года суммарные объемы ввоза китайских товаров на российский рынок снизились на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до уровня в 8,3 миллиарда долларов в денежном выражении.
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