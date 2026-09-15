Пьесы Евгения Львовича Шварца по-прежнему живут на сцене

Почему сказки Евгения Шварца не уходят со сцены и продолжают волновать зрителей разных поколений? В статье Надежды Лысановой, приуроченной к 130-летию со дня рождения драматурга, личные воспоминания о провинциальном театре соединяются с размышлением о художественном мире автора «Золушки», «Снежной королевы», «Голого короля», «Тени» и «Дракона».