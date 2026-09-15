Журнал "КЛАУЗУРА"
БлогГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал "КЛАУЗУРА"

146 подписчиков

Пьесы Евгения Львовича Шварца по-прежнему живут на сцене

Пьесы Евгения Львовича Шварца по-прежнему живут на сцене

Почему сказки Евгения Шварца не уходят со сцены и продолжают волновать зрителей разных поколений? В статье Надежды Лысановой, приуроченной к 130-летию со дня рождения драматурга, личные воспоминания о провинциальном театре соединяются с размышлением о художественном мире автора «Золушки», «Снежной королевы», «Голого короля», «Тени» и «Дракона».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым