Пьесы Евгения Львовича Шварца по-прежнему живут на сцене

Почему сказки Евгения Шварца не уходят со сцены и продолжают волновать зрителей разных поколений? В статье Надежды Лысановой, приуроченной к 130-летию со дня рождения драматурга, личные воспоминания о провинциальном театре соединяются с размышлением о художественном мире автора «Золушки», «Снежной королевы», «Голого короля», «Тени» и «Дракона».
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