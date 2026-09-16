Глава КДК о бане Рейса на 2 матча и штрафе на 500 тысяч: «Не установили грубого умышленного и целенаправленного применения физической силы к судье, но это агрессивное поведение»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание защитника ЦСКА Матеуса Рейса. 31-летний бразилец получил прямую красную карточку от арбитра Инала Танашева за фол против Андерсона Арройо на 15-й минуте матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Рубином » (1:1).
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