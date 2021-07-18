В олимпийской деревне Токио выявлены первые случаи коронавируса среди спортсменов

Еще три спортсмена, участвующих в Олимпиаде-2020 в Токио, сдали положительный тест на коронавирус. Организаторы Игр сообщили, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне.
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