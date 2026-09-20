Нечаев: молодежь на выборах выбирала прогрессивную Россию

Молодежь на выборах выбирала прогрессивную Россию, которая сама знает, как ей жить, без внешних подсказок, заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Силуанов: страхов...
- Сенатор Косачев: ...
- Кузнецова назвала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым