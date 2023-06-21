Предсказание экстрасенса: мировой конфликт закончится в июне и назван его победитель Ирэн ОрлонскаяИранский экстрасенс и ясновидящий Медхи Эбрагими Вафа прогнозирует, что мировые драматические события достигнут своего пика уже в ближайшие месяцы.