"Приехал из ФСБ". В суде прозвучал важный разговор Шеломенцева и его посредника Щукина

Сторона защиты закончила представлять доказательства по делу Шеломенцева В суде по делу замглавы Барнаула Антона Шеломенцева заслушали запись разговора вице-мэра с посредником в даче взятки Сергеем Щукиным.
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