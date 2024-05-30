18 человек, которые просто ехали из точки А в точку Б, но случился нежданчик

Иногда поездка куда-то становится целым приключением — бывает, что приятным, а бывает — не очень. Пользователи поделились историями о том, как они столкнулись с нестандартной ситуацией в траснпорте, а мы собрали из них статью.
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