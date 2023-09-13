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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Люди нарушили шесть из девяти планетарных границ на Земле

Новое исследование ученых из Копенгагенского университета обновляет структуру планетарных границ и показывает, что деятельность человека все больше влияет на планету и, тем самым, увеличивает риск драматических изменений в общих условиях Земли.

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