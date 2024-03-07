Дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных.

Государственная инспекция в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства с 2021 года осуществляет регистрацию сообщений о фактах обнаружения травмированных или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) охотничьих животных нормируемых видов, в том числе диких копытных животных (далее - охотничьи животные).