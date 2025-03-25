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На Западном берегу Иордана избили палестинца, получившего «Оскар» за фильм

На Западном берегу Иордана избили палестинца, получившего «Оскар» за фильм

На Западном берегу Иордана израильские поселенцы напали на палестинцев, в числе которых были режиссёры Хамдан Баллал и Бассель Адра, снявшие документальный фильм «Нет другой земли», который получил премию «Оскар» в марте.

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