На Западном берегу Иордана избили палестинца, получившего «Оскар» за фильм

На Западном берегу Иордана израильские поселенцы напали на палестинцев, в числе которых были режиссёры Хамдан Баллал и Бассель Адра, снявшие документальный фильм «Нет другой земли», который получил премию «Оскар» в марте.
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